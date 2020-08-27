Şanlıurfa’da üniversiteli itfaiyeciler mesleğe hazırlanıyor
ŞANLIURFA’DA ÜNİVERSİTELİ İTFAİYECİLER MESLEĞE HAZIRLANIYOR
Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü öğrencileri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde aldıkları zorlu eğitimlerle mesleğe hazırlanıyor.
Çeşitli üniversitelerden gelen 18 stajyer öğrenciye, Paşabağı Mahallesi’nde bulunan İtfaiye Daire Başkanlığı binasında meslekle ilgili tüm teorik ve pratik eğitimler veriliyor. Uzman itfaiyecilerin verdiği eğitimlerde öğrencilere, yangına müdahale ile intihar girişimi, trafik kazası, deprem, yangın ve afet durumlarında neler yapılacağı anlatılıyor. Yaklaşık bir aylık zorlu eğitimin ardından öğrenciler, meslekleriyle ilgili birçok bilgi ve beceriyi kazanıyor.
“Eğitimler çok faydalı”
Artvin Çoruh Üniversitesinde meslek yüksekokulu sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü öğrencisi Mehmet Sinan Doni, “Artvin Çorlu Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümüni bitirdim. Stajımı Şanlıurfa’da gerçekleştirdim. Burada aldığımız eğitimlerde, bize yangın başta olmak üzere diğer afetlere nasıl müdahale edileceği anlatılıyor" dedi.
Harran Üniversitesinde Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Öğrencisi Mesut Şakiroğlu da, "Burada aldığımız eğitim gerçekten çok zor ve kaliteli. İnanıyorum ki ileride yapacağımız mesleğimizde bizlere çok faydası olacak. Eğitimleri veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı görevlilerine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
Harran Üniversitesi meslek yüksekokulunda aynı bölüm öğrencisi Rabia Bülbül ise teorik eğitimlerin yanı sıra uygulama yaptıklarını kaydederek, "İkametgah, anız yangınlarına gidiyoruz. Bu uygulamalar ve eğitimler çok faydalı. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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