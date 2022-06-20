Şanlıurfa’da üniversite hazırlık kurs kayıtları başladı

Her alanda gençlerin yanında olan Haliliye Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik açtığı yaz kurslarında yeni kayıt dönemini başlattı.

Haliliye Belediyesi üniversiteye hazırlık yaz kursları ile gençlerin yanında oluyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın gençliğe ve geleceğe önem verilmesi yönündeki talimatları ile çalışmalarını sürdüren Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, okulların tatile girmesi ve üniversite sınavının ardından yaz kursları için kayıt dönemini başlattı. Üniversiteye hazırlık yaz kursları, gençlerin geleceğe emin adımlarla hazırlanması ve eksik konularını tamamlaması için Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezinde açıldı. Kayıtların alınmaya başladığı yaz kursunda bütün branşlarda ders anlatımı olacak. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise kayıt oluşturmak isteyen öğrencilerin Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezine başvuru yapmaları gerektiği ifade edildi.

Öte yandan, kayıtların alınması ile derslerin ise 4 Temmuz’da başlayacağı belirtildi.