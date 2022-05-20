Şanlıurfa’da ulaşıma nefes aldıracak projede geri sayım başladı

Şanlıurfa’nın trafik yükünün en yoğun olduğu Abide Kavşağı’nda yapımı 210 gün sürmesi beklenen çalışmalar için geri sayım başladı. Kavşağa kurulan sayaç ile vatandaşlar da çalışmaları yakından takip edebiliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımının en yoğun olduğu Abide Kavşağı’nda 210 gün gibi kısa sürede tamamlanması planlanan yapım ve düzenleme çalışmaları için geri sayım saracı monte etti. Çalışmalardaki kalan gün ise sayacın ekranında gösterilerek, vatandaşların da çalışmaları yakından takip etmesi sağlanıyor. Şehrin kalbi konumunda bulunan Abide Kavşağı Projesi’nde ise köprü ayaklarının kazı çalışmaları yapılıyor. Her gün binlerce aracın geçiş güzergahı olan kavşakta Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından iki yeni köprü yapılacak. Proje ile İpekyol Bulvarı, Necmettin Cevheri Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile 18 Mart Çanakkale Caddesi birbirine bağlanacak. Çalışmalarda kavşakta bulunan ağaçlar iş makineleri ile sökülerek kentin farklı bölgelerine nakledilirken, alt yapı çalışmalarında ise mevcut hatların yeri değiştirilerek, zemin iyileştirilecek.

Projenin 210 günde, yanı 7 ayda tamamlanması hedefleniyor.