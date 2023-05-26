Şanlıurfa’da ücretsiz POMEM ve BESYO kursları başlıyor

Şanlıurfa’da spora ve sporcuya yönelik çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Polis, Astsubay, Subay, Bekçi ve Beden Eğitimi alımlarında fiziki yeterlilik parkurlarına hazırlanan gençler için ücretsiz kurs imkânı sağlıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, geleceğin Polis, Bekçi, Beden Eğitimi Öğretmeni adayları için hayata geçirdiği ücretsiz Fiziki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursuyla gençleri hayallerine bir adım daha yaklaştıracak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde planlanan hazırlık kurslarında, alanında uzman ve tecrübeli eğitmenler, Şanlıurfalı gençleri POMEM, BESYO, Bekçilik ve Askeri Okullar için özel yetenek sınavlarına hazırlayacak. Ücretsiz sunulan parkur desteği sayesinde rakipleri karşısında bir adım önde olacak olan gençler, eğitimler çerçevesinde sürat, çabukluk, güç, denge, koordinasyon, dikkat, beceri gibi alanlarda eğitime tabi tutulacak. Batıkent Gençlik Merkezi spor salonunda alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek olan kurslarda, gençlere programlı ve profesyonel bir çalışma imkanı sunulacak.