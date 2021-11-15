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Şanlıurfa’da trafik kazası 5 yaralı
Şanlıurfa’da iki aracın çarpışması sonucu araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA 15.11.2021, 12:04
Şanlıurfa’da iki aracın çarpışması sonucu araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Kaza, Şanlıurfa Suruç yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A, yönetimindeki 61 BJ 372 plakalı otomobille ile M.Ş, idaresindeki 63 FH 265 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun Akabe mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçların içericisinde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.