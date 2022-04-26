Şanlıurfa’da toplu taşıma bayram boyunca ücretsiz

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi şehir içi toplu taşıma araçlarının bayram süresince vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Şanlıurfa’da yıllardır süregelen bayramlarda ücretsiz toplu ulaşım hizmeti Ramazan Bayramı’nda da devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı daha rahat ve huzur içerisinde geçirmelerini temin etmek, bayram ziyaretlerinin daha kolay yapılmasını sağlamak amacıyla kent genelinde gerekli tedbirleri alıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ramazan Bayramı boyunca şehir içi toplu taşıma araçlarımız ücretsiz olarak hizmet verecektir. ” ifadelerine yer verildi.