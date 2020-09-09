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Şanlıurfa’da toplu taşıma araçlarında denetim
ŞANLIURFA’DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA DENETİM
ŞANLIURFA 09.09.2020, 11:34
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İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Şanlıurfa’da toplu taşıma araçlarında, ayakta yolcu, maske ve hijyen denetimi yapıldı.
Korona virüs vaka sayılarındaki artış sebebiyle, Şanlıurfa’da da ilave tedbirler alınmaya başladı. Bu kapsamında toplu ulaşımda ayakta yolcu alımı yasaklandı. Yasağın ardından Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentin farklı noktalarında şehir içi ulaşımda faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Kamera sistemi ile kontrol edilen araçlara daha sonra sahadaki ekipler müdahale etti. Yürütülen denetimlerde toplu taşımada ayakta yolcu alınmaması konusunda uyarılar yapıldı. Kurallara aykırı hareket edenlere de cezai işlem uygulandı.
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