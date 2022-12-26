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Şanlıurfa’da terör operasyonunda 4 gözaltı

Şanlıurfa’da düzenlenen terör örgütü PKK/PYD operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA 26.12.2022, 15:49
Şanlıurfa’da terör operasyonunda 4 gözaltı

Şanlıurfa’da düzenlenen terör örgütü PKK/PYD operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyelerinin yakalanması için bazı adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda terör örgütü üyesi 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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