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Şanlıurfa’da terör operasyonunda 4 gözaltı
Şanlıurfa’da düzenlenen terör örgütü PKK/PYD operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
ŞANLIURFA 26.12.2022, 15:49
Şanlıurfa’da düzenlenen terör örgütü PKK/PYD operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyelerinin yakalanması için bazı adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda terör örgütü üyesi 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.