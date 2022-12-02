Şanlıurfa’da terör operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa’da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Kent genelinde düzenlenen operasyonda terör örgütü ile bağlantısı olduğu şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı. Zanlılar emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.