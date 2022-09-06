Şanlıurfa’da terör operasyonu: 3 gözaltı

Şanlıurfa’da düzenlenen terör operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/YPG terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve sosyal medya üzerinde örgüt lehine paylaşımda bulundukları belirlenen 3 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Kent merkezinde düzenlenen operasyonda her 3 şahıs da gözaltına alındı.

Zanlılar emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.