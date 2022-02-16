Şanlıurfa’da tarihi hanlar bölgesinde cephe yenileme çalışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Haşimiye Bölgesinde yer alan ve “Tarihi Hanlar Bölgesi” olarak nitelendirilen alanda bulunan iş yerlerinde cephe yenileme ve sundurma çalışmaları yapılırken bölge genelinde bulunan yön tabelaları da yenilendi.

Esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Tarihi Hanlar Bölgesi esnafından gelen cephe sağlıklaştırma ve sundurmaların yenilenmesi talebi üzerine Başkan Beyazgül çalışmaların bir an önce bitirilmesi talimatını verdi. Tarihi ve turistik mekânlarıyla, gastronomisi ve dillere pelesenk olan UNESCO’ya aday müziği ile yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Şanlıurfa’da kente gelen misafirlerin tarihi çarşı bölgesinde daha güzel vakit geçirmelerini dağlamak için bölgedeki işletmelerde cephe iyileştirme çalışmalarına başladı. Şanlıurfa’yı ziyarete gelen yerli ve yabancı misafirlerin gezip görecekleri yerlere daha kolay gitmeleri için de tarihi çarşı bölgesinde bulunan ve çeşitli çevresel faktörlerle deforme olan yön levhaları kaldırılarak yerine yeni yön levhaları monte edildi.

Cephe iyileştirme ve sundurma işlemlerinin ardından hanlar bölgesinin daha güzel bir görüntüye kavuştuğunu aktaran bölge esnafı çalışmalardan dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür ettiler.