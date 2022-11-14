Şanlıurfa’da sosyal konut projesinde kura heyecanı yaşanıyor

Şanlıurfa’da Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) sosyal konut projesinde kura çekim işlemleri devam ediyor.

TOKİ’nin 250 bin sosyal konut projesinde kura çekim işlemleri devam ediyor. Heyecanla beklenen TOKİ Şanlıurfa kura çekilişi, dün 11 Nisan Kapalı Spor Salonu’nda noter huzurunda başlamıştı. Dün yapılan kurada; Ceylanpınar’daki 130, Bozova’daki 500, Suruç’taki 250 ve Hilvan’daki 100 adet konutun asil ve yedek sahipleri belirlendi. Bugün devam eden kura çekimi saat 10.00’da başladı. Kurada, Halfeti’de 120, Siverek’te 500, Viranşehir’de 750 ve Birecik’te 500 asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek. İlk kez ev sahibi olmak için sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar, kura sonuçlarını heyecanla takip etti. Vatandaşlar, isimlerinin çıkmasını umutla beklediklerini söyledi. Eyyübiye ve Harran ilçelerinde yapılacak olan sosyal konutların kura çekilişi ise 15 ve 16 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.