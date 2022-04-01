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Şanlıurfa’da son 3 yıllık çalışmalar kamuoyu ile paylaşıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezi ve 13 ilçede yapılan 3 yıllık çalışmalar ve projeler, düzenlenen lansman ile kamuoyu ile paylaşıldı.

ŞANLIURFA 01.04.2022, 15:56
Şanlıurfa’da son 3 yıllık çalışmalar kamuoyu ile paylaşıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezi ve 13 ilçede yapılan 3 yıllık çalışmalar ve projeler, düzenlenen lansman ile kamuoyu ile paylaşıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin 3 yıllık yapılan çalışmaları ve projeleri düzenlenen lansmanla kamuoyu ile paylaşıldı. Beyazgül, başkanlığında tüm kadrolarla kent merkezi ve 13 ilçede yapılan çalışmalar değerlendirildi. Bir otelde düzenlenen 3 yıllık yatırım ve hizmetlerin kamuoyu ile paylaşıldığı lansman tanıtımına, kentte görev yapan ulusal ve yerel televizyonlar, gazeteler ve internet site temsilcileri katıldı. Basının yoğun ilgi gösterdiği lansmanda kentte yapılan çalışmalar anlatıldı.

“Halkın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur”

Şanlıurfa’da göreve geldiği günden bu yana 7’den 70’e her kesimin gönlüne giren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfalıların mutluluğu için çalıştıklarını söyledi.

Bir yöneticinin en büyük heyecanının halkına yaptığı hizmet olduğunu ifade eden Beyazgül, “Bir yöneticinin, bir idarecinin en büyük heyecanı halkına yaptığı hizmettedir. Yine en büyük mutluluğu halkının mutluluğundadır. 3 yıl içerisinde yaptığımız faaliyetleri halkımıza sunduk. Biz bütün birimlerimizle çalıştık. Sosyal belediyeciliği yaparken hizmet belediyeciliğini unutmadık. Yollarımızı, üst geçit, kavşaklarımızı unutmadık” dedi.

“Turizm yolunda önemli adımlar atıldı”

Kente, yeni yollar, bulvarlar, meydanlar, parklar ve Turizm yolu için çok sayıda yapının kamulaştırılarak Şanlıurfa Turizmine kazandırılması adına büyük bir çaba harcadıklarını anlatan Beyazgül, ‘’Bu gün kamulaştırdığımız gayrimenkullerin, konutların sayısına baktığımız zaman bin 200 bunu kentin tarihi süetini ortaya çıkarmak yaptık. Bunları meydanlar, yollar açmak için yaptık bu bizimle emsal başka bir yer olabileceğini düşünemiyorum. Daha önce konut ve ticaret alanı olan bir yeri şu anda turizme dönüştürüyoruz. Kültür ve turizm yolunda 476 tane gayrimenkulü kamulaştırdık. Şu anda Hz. İbrahim ile Hz. Eyyüp arasında nasıl bir gönül bağı varsa şimdi bir yol yapıyoruz. İnşallah insanlarımız Hz. İbrahim Aleyhisselam’a gittiği zaman çok çabucak Hz. Eyyüp Aleyhisselam’a da ulaşabilecekler. Bu yolun üzerinde başka kamulaştırmalarda yaptık. Şehir nefes alıyor ve Şehrin damarlarını açıyoruz. Birçok yerde çevre yolu açtığımızda, o çevre yolu üzerindeki konutları da kamulaştırdık” dedi.

“Şanlıurfa Mısır Piramitlerinden eski bir tarihe sahip”

Şanlıurfa tarihinin Mısır piramitlerinden daha eski olduğunu, Göbeklitepe ve Taştepeler ile kentin dünyada bir cazibe merkezi haline gelmesi için yeni bir Şanlıurfa’nın ortaya çıktığını belirten Beyazgül, “Şanlıurfa, Mısır piramitleri tarihinden öncesi bir tarihe sahiptir. Göbeklitepe’ye sahip, peygamberler şehri, Balıklıgöl’e sahip, Şanlıurfa Türkiye’nin değil, dünyanın turizmde bir cazibe merkezi haline gelecek. 12 Taş Tepeler ile tarih Şanlıurfa’da gün yüzüne çıkıyor. Yine Peygamberlerin hayatı yine Şanlıurfa’da yaşanabiliyor. Manevi atmosfer Şanlıurfa’da yaşanabiliyor. Şanlıurfa’ya her yönü ile hizmet ediyoruz. 3 yıl önce Şanlıurfa’ya gelenler bu yıl geldiklerinde Şanlıurfa’nın çok değişmiş bulduklarını ifade ediyorlar, tanıyamadıklarını ifade ediyorlar. Yollar, Parklar, meydanlar ve ışıklandırmalar yapıldı. Şanlıurfa’da her şey değişiyor ve yeni bir Şanlıurfa ortaya çıkıyor” diye konuştu.

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