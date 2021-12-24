Şanlıurfa’da sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi kuruluyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye ilçesine bağlı Bakımlı Mahallesinde yapımı devam eden Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Projesi ile sokakta yaşayan can dostlara sıcak bir yuva kazandırıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Haliliye ilçesine bağlı Bakımlı Mahallesinde 10 bin metrekare alan üzerinde projelendirilen hayvan rehabilitasyon merkezinde çalışmalar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara Kızılcahamam’da düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısında AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanlarına yönelik “Sahipsiz hayvanlar için sıcak ve güvenli barınaklar kurarak pek çok gönül kazanabiliriz” sözü üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Beldiye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 10 bin metrekare alan üzerinde yapımı devam eden “Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi” çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdi. Beyazgül’ün talimatlarının ardından ekipler çalışmalarına hız verirken inşaat çalışmaları da ivme kazandı.

10 bin metrekarelik alan

10 bin metrekarelik alan üzerinde yükselen proje, geniş barınakları ve yaşam alanları, modern ısıtma ve soğutma sistemlerine sahip olacak. Sokak hayvanlarına konforlu bir ortam sağlayacak merkez tamamlandığında Avrupa standartlarında modern bir rehabilitasyon merkezi olarak hizmet verecek.

Modern hayvan barınağı Şanlıurfa’ya çok yakışacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen 3 bloktan oluşan kapalı ve yarı açık alan halinde tasarlanan merkez içerisinde; hayvan ilk kabul ve bakım ünitesi, açık etkinlik alanı, karantina bölümü, yıkama bölmeleri, veteriner hekim odaları, ameliyathane, röntgen odası, kuru yem deposu, kedi ve köpek evi, mutfak ve personel odaları bulunuyor.

Siverek Hayvan Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi açılışa hazır

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ayrıca sokak hayvanlarının bakımlarının yapılması ve ıslah edilmesi amacıyla yapımına başladığı Siverek Hayvan Rehabilitasyon Merkezini açılışa hazır hale getirdi.