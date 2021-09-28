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Şanlıurfa’da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA 28.09.2021, 11:35
Şanlıurfa’da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesi Eski Urfa Caddesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Haşim Mustafa Türk (58) henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Türk, olay yerinde hayatını kaybetti. Türk’ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Polis ekipleri, zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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