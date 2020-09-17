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Şanlıurfa’da sıcak asfalt çalışmaları

ŞANLIURFA’DA SICAK ASFALT ÇALIŞMALARI

ŞANLIURFA 17.09.2020, 11:10
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Şanlıurfa’da sıcak asfalt çalışmaları

Şanlıurfa’da yollarda asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesine bağlı ekipler, yeni açılan, deformasyona uğrayan caddeler ve mahalle yollarında gerçekleştirilen tespit çalışmalarının ardından sıcak asfalt ile yolları sürücüler için daha güvenli ve konforlu hale getiriyor. Ekipler, Karaköprü’de Beyazıt Bulvarı’nda Mehmetçik Mahallesi’nde yeni açılan yollarda ve bozulma meydana gelen bölgelerde asfalt çalışmasını tamamladı. İmar planına uygun açılan bulvarlar ve yeni yerleşim yerleri dahil asfaltı deforme olmuş tüm cadde ve bulvarların sıcak asfalta kavuşturulduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, hem merkezde hem de kırsal mahallelerde ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmaların mevsim şartlarına uygun devam edeceğini ifade etti.

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