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Şanlıurfa’da sanat kursları başlıyor

ŞANLIURFA’DA SANAT KURSLARI BAŞLIYOR

ŞANLIURFA 14.10.2020, 16:08
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Şanlıurfa’da sanat kursları başlıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yeni normale uygun olarak sanat kurslarını açacağını duyurdu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün öncülüğünde fiziki belediyeciliğin yanı sıra sosyal belediyeciliğe önem veren büyükşehir belediyesi, pandemi dolayısıyla ara verdiği kursları tekrar açıyor. Kısa film atölyesi, resim, karakalem, yağlıboya, mozaik, ebru, tezhip, çinicilik, hüsn-i hat, ahşap oymacılığı ve diksiyon kurslarını açacağını duyuran büyükşehir belediyesi kültür şube müdürlüğü kurslar için son başvurunun 23 Ekim 2020 olduğunu bildirdi.

Kursa katılmak isteyenlerin belediyenin internet adresinden veya Sanat Sokağındaki Kültür Şube Müdürlüğü hizmet binasına giderek müracaatını yapabileceği belirtildi.

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