Şanlıurfa’da sahte ve bozuk kozmetik ürünler imha edildi

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde denetim yapan zabıta ekipleri, ele geçirdiği tarihi geçmiş sahte ve bozuk kozmetik ürünlerini imha etti.

İnsan ve çevre sağlığını korumak, ruhsatsız ticari faaliyetleri önlemek adına denetim faaliyetlerine devam eden Eyyübiye Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, Evren Sanayi Sitesi’ndeki üretim ve paketleme yapan işyerlerini denetledi. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de hazır bulunduğu denetimlerde, bir iş yerinde kayıt dışı kozmetik ürün imalatı yapıldığı, birçok ürünün taklit ambalajlarla dolum yapılarak piyasaya sürüldüğü tespit edildi. İş yerinde yapılan incelemelerde, bazı kozmetik markalarına ait doluma hazır ambalajlar, dolum makinaları ile son kullanma süresi geçmiş 2 bin 600 paket saç boyası ile 400 paket tüy dökücü kozmetik ürün ele geçirildi. İl Sağlık Müdürlüğü ve emniyet güçlerinin tutanak tutarak işlem başlattığı işyerinde ele geçirilen bozuk kozmetik ürünler, Eyyübiye Belediyesi Zabıta ekiplerince imha edildi.