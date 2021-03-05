Şanlıurfa’da sağlık ekiplerinden dinamik denetim

Şanlıurfa’da Sağlık Müdürlüğü personeli de korona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan dinamik modeli denetimlere katıldı.

Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde korona virüs tedbir ve kısıtlamalarının, İllerin risk grubuna göre kademeli olarak esnetilmesi çerçevesinde kontrollü normalleşme döneminde uygulanacak Dinamik Denetim Modeli uygulaması kapsamında, İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. M. Emre Erkuş, İl Sağlık müdürlüğü Hizmet Başkanları, 112 Acil Sağlık hizmetleri, Umke ve Sağlık personellerinin katılımı ile il genelinde Ana bulvarlar, alışveriş merkezleri, lokanta ve restoranlar, vatandaşların yoğun olduğu iş yerlerine yönelik Korona virüs(Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında maske zorunluluğu ve sosyal mesafe kurallarının uyulması konusunda denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerin ardından açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. M. Emre Erkuş,

“Şanlıurfa ilimizde Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanımızın açıklamış olduğu haritayla beraber Korona virüs açısından şuanda kısıtlamaların kaldırıldığı en düşük risk grubu olan mavi renk içerisinde yer almaktadır. Mavi grubun devam ettirilebilmesi bizim açımızdan şuanda daha çok önem arz etmektedir. Bundan sonra başarıyı Kamu kurumlarımız Sayın Valimizin öncülüğünde yürütmüş olduğu çalışmalarla halkımızın uymuş olduğu tedbirler ile belli bir aşamaya getirdik. Bundan sonra bunu yürütebilmek adına tedbirlerimiz denetimlerimiz hız kesmeden artarak devam etmektedir. Bugünde yine İçişleri Bakanlığımızın, Sayın Valimizin, Sağlık Bakanlığımızın ve diğer Kamu kurumlarının ortak yürütmüş olduğu bir denetim içerisinde yine sahadaydık. Şanlıurfa halkımızın ve esnafımızın kesinlikle rehavete kapılamamasını istiyoruz. Bu süreç özellikle esnafımız için bir can suyu olmuştur, ancak yaz dönemindeki gibi eğer normalleşmeyle beraber rehavete kapılıp tedbirleri elden bırakır maske, mesafeye ve temizliğe dikkat etmezsek, o zaman daha hızlı bir şekilde Kırmızı şehirler arasına gireriz ki tedbirler ortadan kalktığı için bu sefer kısıtlamalara yeniden maruz kalırız, buda hiç istemediğimiz bir durum olur. Burada en fazla mağdur olan esnafımızı bilgilendirmelerde bulunduk. Denetimler yaptık vatandaşlarımızı bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye çalıştık. Bu süreci toplum olarak vatandaşlarımızla el ele vererek bu süreci uzun bir süre Şanlıurfa’nın mavi kalmasını istiyoruz. Bu süreç içinde Valiliğimiz koordinasyonunda Kamu kurumlarımız ile birlikte denetimlerimiz devam edecektir. Tüm toplum olarak hem aşılarımızı aşı grubuna girenlerin aşılarını olmalarını devamında tedbirlerimize devam ederek bu sürecin üstesinden geleceğimize inanıyorum” diye konuştu.