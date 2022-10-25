Şanlıurfa’da ruhsatsız 10 tabanca ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 10 tabanca, bu silahlara ait 9 şarjör ve 38 mermi ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.