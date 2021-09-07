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Şanlıurfa’da robotik kodlama atölyesi açıldı

“Yarını Kurmak” projesi kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve CONCERN Worldwide işbirliği ile hayata geçirilen Hayati Harrani Gençlik Merkezindeki Robotik Kodlama Atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

ŞANLIURFA 07.09.2021, 16:45
Şanlıurfa’da robotik kodlama atölyesi açıldı

“Yarını Kurmak” projesi kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve CONCERN Worldwide işbirliği ile hayata geçirilen Hayati Harrani Gençlik Merkezindeki Robotik Kodlama Atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.


Genç yeteneklerin bilgisayar kullanım becerilerini geliştirerek, teknolojiyi yakından takip eden çocuklara kodlamayı öğreterek yeni uygulamalar üretebilen bir nesil yetiştirmeyi amaçlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği Delegasyonu ve CONCERN Worldwide destekli robotik kodlama atölyesini Hayati Harrani Gençlik Merkezinde hizmete sundu.


Açılışın ardından robotik kodlama atölyesini gezen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül atölyede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler alarak CONCERN Worldwide Direktörü Ali Fuat Sütlü, Avrupa Birliği Delegasyonu Proje Müdürü Burçe Dündar ile bu tür projelerde ortak hareket etme, işbirliğini geliştirme konularında istişarelerde bulundu.



“Bu proje gençlere balık tutmayı öğretecek”


Atölye gezisinin ardından değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, robotik kodlama ve inovasyonun önemine değindi. Başkan Beyazgül, "Robotik Kodlama atölyesi gençlerimize balık vermek değil balık tutmayı öğretecek önemli bir projedir. Gençlerimiz bu atölyede uyum içerisinde Şanlıurfa’nın geleceğini şekillendirecekler” ifadelerini kullandı.


CONCERN Worldwide Direktörü Ali Fuat Sütlü ise projenin amaçlarından bahsederek teknoloji temelli becerilerinin kazandırılması amacıyla bu tür projelerin giderek önem kazandığının altını çizdi. Avrupa Birliği Delegasyonu Proje Müdürü Burçe Dündar da Şanlıurfa’da hayata geçirilen robotik kodlama atölyesinin öğrenmeye açık her yaştan gencin hizmetine sunulduğunu ifade etti.

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