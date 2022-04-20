Şanlıurfa’da Ramazan’da denetimi

Karaköprü Belediyesi Zabıta ekipleri Ramazan ayında yoğun faaliyet gösteren gıda işletmelerinde hijyen, fiyat, gramaj ve son kullanma tarihi denetimlerini sürdürüyor.

Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayında da denetim mesaisini sürdürüyor. Ekipler ilçedeki gıda satışı yapan işletmelerde özellikle hijyen konusunda sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Fırın, unlu mamül işletmeleri, market ve kasaplarda yapılan denetimlerde işletmenin temizliği, ürünlerin kalitesi ve son kullanma tarihleri ile ekmeklerin gramajları ön planda tutuldu. Ayrıca zabıta ekipleri marketlerde de depolara da bakarak stokçuluk yapılıp yapılmadığını kontrol etti.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Ramazan ayında zabıta ekiplerimiz rutin denetimlerini gerçekleştiriyor. Burada amacımız işletmelere sıkıntı çıkarmak değil hem onlar için hem de vatandaşlarımızın sağlığını gözeterek çalışıyoruz. Zaten ilçemizde genelde esnafımızın prosedürlere uygun hizmet verdiğini görüyoruz. Vatandaş sağlığıyla veya bütçesiyle oynayan işletmelere de tabi ki herhangi bir tolerans tanımadan yaptırım yapılmaktadır. Özverili bir şekilde hizmet veren tüm esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi de ilgili işletmelerde denetimlerini sürdürecek.