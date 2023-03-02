Şanlıurfa’da psikososyal destek sürüyor

Haliliye Belediyesi bünyesindeki uzman psikologlar, yaşanan deprem sonrası yaptıkları hane ziyaretleri ile vatandaşlara psikososyal destek veriyor.

Haliliye Belediyesi yaşanan deprem sonrası yaraları sarmak için çalışmalarını hummalı bir şekilde devam ettiriyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği deprem sonrası Şanlıurfa’da yaraların sarılması için harekete geçen Haliliye Belediyesi, vatandaşları yalnız bırakmıyor. Depremzede vatandaşların ilk günden bu yana barınma ve gıda desteğini sürdüren birimler, uzman psikologlarıyla da desteğini sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki psikologlar, güvenli bölgelerdeki çadırlarda verdikleri eğitimin ardından, hanelerine geçen vatandaşları bir bir ziyaret ediyor. Depremden psikolojik olarak da etkilenen vatandaşlara, psikososyal destek veren uzmanlar, çocukların ise oyunlarla depremi anlamasını sağlıyor. Deprem anında yapılması gerekenleri de anlatan psikologlar, çocukların depremin etkisini kısa sürede atlatması için aileleri destek oluyor.