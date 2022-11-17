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Şanlıurfa’da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA 17.11.2022, 16:27
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik-Halfeti karayolunun Bağlarbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. B.B. yönetimindeki 06 AS 382 plakalı otomobil, M.A.’nın kullandığı 33 F 5967 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.