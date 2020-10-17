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Şanlıurfa’da otomobil kaldırıma çıktı:1 yaralı
ŞANLIURFA’DA OTOMOBİL KALDIRIMA ÇIKTI
ŞANLIURFA 17.10.2020, 12:05
Şanlıurfa’da otomobilin kaldırma çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Akçakale kara yolunda meydana geldi. Henüz sürücüsünün ismi belirlenmeyen 29 DC 973 plakalı Renault Fluence markalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeyken yoldan çıktı. Yol kenarındaki kaldırıma çıkan otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastane götürdü. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumun iyi olduğu bildirildi
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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