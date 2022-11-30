Şanlıurfa’da otomobil işçilerin arasına daldı: 3 yaralı

Şanlıurfa’da otomobilin yol çalışması yapan işçilere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde meydana geldi. Mahalleden geçen çevre yolunda çalışma yapan 3 işçiye, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 işçi, ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.