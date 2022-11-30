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Şanlıurfa’da otomobil işçilerin arasına daldı: 3 yaralı
Şanlıurfa’da otomobilin yol çalışması yapan işçilere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA 30.11.2022, 12:49
Şanlıurfa’da otomobilin yol çalışması yapan işçilere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde meydana geldi. Mahalleden geçen çevre yolunda çalışma yapan 3 işçiye, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 işçi, ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.