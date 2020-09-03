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Şanlıurfa’da otomobil devrildi
ŞANLIURFA’DA OTOMOBİL DEVRİLDİ
ŞANLIURFA 03.09.2020, 14:55
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Şanlıurfa’da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 42. Kilometresinde meydana geldi. Figen A., (25) idaresindeki 25 LZ 938 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada yaralanan sürücü A., 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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