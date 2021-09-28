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Şanlıurfa’da motosikletten düşen kadın öldü

Şanlıurfa’da motosikletten düşerek ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA 28.09.2021, 12:46
Şanlıurfa’da motosikletten düşen kadın öldü

Şanlıurfa’da motosikletten düşerek ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesi tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, dayısı Cuma Yusuf’un kullandığı 63 RK 781 plakalı motosikletten dengesini kaybederek düşen Türkan Biles (35), kafasını yere çarparak ağır yaralandı. Biles, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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