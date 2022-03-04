Şanlıurfa’da motosiklet sürücülerine ceza yağdı

Şanlıurfa’da il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 23 sürücüye ceza kesilirken, 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube ekipleri, kentin birçok bölgesinde oluşturulan kontrol noktalarında motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Sürücüleri durdurarak ehliyet, kask ve evrak kontrolü yapan ekipler, kurallara uymayanlara para cezası kesti. Kask, ehliyetsiz motosiklet kullanmak ve trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak gibi suçlardan 23 sürücüye ceza kesildi. Denetimlerde ayrıca çalıntı 3 motosiklet ele geçirildi.

Denetimlerin devam etmesi gerektiğini belirten vatandaşlardan Müslüm Doğanay, “Şanlıurfa’da hırsızlık olayları çok artmış. Bir değil, iki değil, üç değil hırsızlık olayları çok arttı. Allah şahit olsun bir gün birini yakalarsam kendisini zincirle döveceğim” ifadelerini kullandı.