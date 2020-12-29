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Şanlıurfa’da mobil aracı çözüm üretiyor

Şanlıurfa’da mobil çözüm aracı ekibi, mahallelerde vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturuyor.

ŞANLIURFA 29.12.2020, 13:16
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Şanlıurfa’da mobil aracı çözüm üretiyor

Şanlıurfa’da mobil çözüm aracı ekibi, mahallelerde vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturuyor.

Çözüm masası ekibi, Haliliye İlçesi Osmangazi Mahallesi Semt Pazarı yanında stant kurarak vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi. Mahallerde yaşayan vatandaşlarla görüşerek sorunlarını çözüme kavuşturmayı hedefleyen mobil çözüm aracı, vatandaşların önerilerini dinleyip, notlarını alarak ilgili birimlere çözümü konusunda raporlarını sunuyor.

Pandemide en çok alo 153 arandı

Alo 153 çağrı merkezine gelen çağrıların anında çözüme kavuşturulması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir İletişim Merkezi çalışanları alınan yaklaşık 850 bin çağrı ile pandemi döneminde en çok aranan numara oldu.

Talep ve istekler ilgili birimlere aktarılarak çözüme kavuşturuldu

Gelen tüm çağrılara cevap verilirken çalışanlar belediyenin tüm hizmetleri hakkında vatandaşları bilgilendirmenin yanı sıra belediyenin yetki ve sorumluluk alanı içerisinde bulunmayan doğalgaz, elektrik, karayolları ile ilgili çağrıları da cevaplayarak ilgili birimlere yönlendirdi.

Kısıtlama saatlerinde çağrı sayıları arttı

Şanlıurfa’da ikamet eden vatandaşlar kısıtlamanın olduğu saatlerde Alo 153 çağrı merkezini arayarak, maske, dezenfektan, ekmek, çocuk bezi, yoğurt, mama gibi isteklerde bulunarak taleplerinin karşılanmasını istediler. Büyükşehir’in İlgili birimlerine yönlendirilen vatandaşlara istekleri tedarik edilerek kapılarına kadar ulaştırıldı.

Alo 153 ile 65 yaş üstü vatandaşlar mağdur edilmedi

65 yaş üstü vatandaşların da aradığı ilk numara Alo 153 oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin sunmuş olduğu evde bakım hizmetleri, yemek ve sosyal yardım konularında taleplerini ileten 65 yaş üstü bakıma muhtaç vatandaşların isteklerini geri çevirmeyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını giderdi.
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