Şanlıurfa’da "Mevsimlik Tarım İşçiliği Kaderim Değildir’ projesi

Eyyübiye Belediyesi ve Yerelden Kalkınma Derneği arasında "Mevsimlik Tarım İşçiliği Kaderim Değildir" projesi kapsamında işbirliği protokolünün imzalanmasının ardından öğrenciler tarihi ve kültürel etkinliklere start verildi.

Proje kapsamında 28 öğrenci ile birlikte tarihi yerler ve müze gezisi etkinliği gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe proje koordinatörü Zekeriya Demir ve Mehmet Hacıbozanoğlu Ortaokulu’ndan yönetici ve öğretmenler katıldı. Etkinlik kapsamında ilk önce Göbeklitepe’ye gidilip çocuklara Göbeklitepe’nin keşfi, tarihi ve önemi hakkında bilgi verilip, sit alanı gezildi. Daha sonra Türkiye’nin en büyük müzesi olan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’ne geçildi. Etkinlik boyunca adeta zaman yolculuğu yapan çocuklara, tarihi ve kültürel zenginliklerin önemi anlatılarak korunması gerektiği aktarıldı.

Etkinlik sonrasında çocuklarla sohbet eden Proje Koordinatörü Zekeriya Demir, “Mevsimlik tarım işçiliği bir meslek değildir ve geleceği yoktur. Sizler belki akranlarınıza göre çok daha fazla çalışmak zorunda kalacaksınız ama geleceğin yöneticileri, bilim insanları belki de astronotları sizler olacaksınız. Yeter ki kendinize güvenin ve disiplinli çalışın” dedi.