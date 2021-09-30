banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İşte Merkez Bankası'nın İstanbul'daki yeni binasının maliyeti!
İşte Merkez Bankası'nın İstanbul'daki yeni binasının maliyeti!
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı

Şanlıurfa’da marketlere "fiyat" denetimi

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet yürüten zincir marketlerde “fiyat” denetimini aralıksız devam ettiriyor.

ŞANLIURFA 30.09.2021, 13:57
Şanlıurfa’da marketlere "fiyat" denetimi

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet yürüten zincir marketlerde “fiyat” denetimini aralıksız devam ettiriyor.

Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde halkın sağlığını, huzuru ve güvenliği için denetimlerini sürdürüyor. Gıda satışı yapan işyerlerine yönelik denetim yapan ekipler, kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan tedbirlerin yanında hijyen, işyeri ruhsatı ve fiyat denetimlerini gerçekleştiriyor. Ekipler, marketlerdeki reyonlarda yer alan etiketteki fiyat ve kasadaki fiyat karşılaştırması ile ürünlerin son kullanma tarihini kontrol etti.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Haliliye Belediyesi İletişim Merkezine gelen şikayetler ile bölge bölge yapılan denetimlerde, halk sağlığını korumayı hedefledikleri kaydedildi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0