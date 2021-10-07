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Şanlıurfa’da kursiyerlere covid 19 önlemleri anlatıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadın Destek Merkezlerindeki kursiyerlere yönelik Korona virüs’ten korunma yöntemleri ve alınacak olan önlemler konusunda eğitim semineri verildi.

ŞANLIURFA 07.10.2021, 17:01
Şanlıurfa’da kursiyerlere covid 19 önlemleri anlatıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadın Destek Merkezlerindeki kursiyerlere yönelik Korona virüs’ten korunma yöntemleri ve alınacak olan önlemler konusunda eğitim semineri verildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kadın Destek Merkezlerindeki kursiyerlere yönelik eğitim seminerlerini sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından koordine edilen eğitim semineri Ahmet Yesevi Kadın merkezinde düzenlendi.

UNİCEF Çocuk Koruma Biriminde Sosyal Hizmet Uzmanı Hilal Keleş tarafından kursiyerlere, "COVID-19 nedir, belirtileri nelerdir, COVİD 19 nasıl bulaşır, COVID-19’dan korunmak için hangi önlemler alınmalıdır konularında bilgiler verdi.

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