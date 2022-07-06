Şanlıurfa’da kurban satış noktalarına ilaçlama

Şanlıurfa’da Kurban Bayramı öncesi kurban satış noktalarında ilaçlama çalışması başlatıldı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban satış noktalarında ilaçlama çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle haşere ve karasineklere karşı etkin bir mücadele veriyor. Şanlıurfa’da merkez ilçe belediyeleri tarafından kurulan kurbanlık satış yerlerinde sağlık açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına ekipler tarafından program dâhilinde ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriliyor. Şanlıurfalı vatandaşların gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını almaları ve kurban satıcılarının hizmetlerini sağlıklı bir ortamda yapmaları için bayram öncesi gerekli önlemleri alan Büyükşehir Belediyesi, kurban satış yerlerini düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Riskler azaltılıyor

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerinin İnsan ve hayvan sağlığının korunmasını amaçladığı ilaçlama uygulaması Kurban Bayramı süresince devam edecek. İlaçlama çalışmalarının hayvan giriş ve çıkışlarında çevreden gelebilecek karasinek, sivrisinek larvaları, kene gibi zararlı hayvan risklerinin önüne geçilmiş oluyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu ilaçlama çalışmalarından ötürü memnuniyetlerini aktaran kurban satıcıları satış noktalarının ilaçlama çalışmalarıyla her türlü haşere ve sinekten arındırıldığını aktardılar.