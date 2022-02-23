Şanlıurfa’da kurallara uymayan 24 pazarcı esnafına ceza yazıldı

Şanlıurfa’da Büyükşehir, Haliliye Belediyesi Zabıta ekipleri ile Ticaret il Müdürlüğü tarafından Hal Pazarı ile Semt Pazarlarında fiyat ve etiket denetim yapıldı. Kurallara uymayan 24 pazarcıya ceza yazıldı.

Şanlıurfa’da fahiş fiyat denetimlerini sürdüren Zabıta ve Ticaret il Müdürlüğü Hal Pazarı le Semt Pazarlarını mercek altına aldı. Zabıta Daire Başkanlığının Koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Tüketici Hakları Koruma Zabıta ekipleri, Haliliye Belediyesi Zabıta ekipleri ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri pazarlarda ortak denetim yaptı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile Ticaret İl Müdürlüğü denetim görevlisi Sabah saatlerinde Şanlıurfa Yaş Sebze ve Meyve pazarında fiyat denetimi yaptı. Hal Pazarında fiyatlarının tespit edilmesinin ardından ekipler semt pazarlarına geçti. Haliliye Belediyesi Zabıta ekiplerinde yer aldığı denetimde Büyükşehir, Haliliye ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Tezgahta sattığı ürünün üzerinde fiyat etiketi bulundurmayan 21 pazarcıya ceza yazılırken 3 pazarcı hakkında da fahiş fiyattan işlem yapıldı.