Şanlıurfa’da kuaför ve güzellik merkezlerine sıkı denetim

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren güzellik merkezleri ve kuaförlerde denetimlerini yoğun şekilde devam ettiriyor.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, “huzur ve güvenin kalbi Haliliye” sloganıyla halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin işlek noktalarından biri olan Bahçelievler’deki güzellik merkezlerini ve kuaförleri denetliyor. Güzellik merkezleri ve kuaförlere yönelik iş yeri çalışma ruhsatı kontrollerinin yanında, kullanılan ürünlerin son kullanma tarihlerini de inceleyen ekipler, maske ve hijyen denetimini sağlıyor. Güzellik merkezlerinde her müşteri sonrası merkezin havalandırılması gerektiğini belirten ekipler, kuaförlerde ise tek kullanımlık ürünler kullanılması noktasında hassas olunması gerektiğini ifade etti. Ekipler, kurallara uymadığı tespit edilen işyerleri hakkında idari işlem uyguladı. Yapılan denetimlerde, işyeri sahiplerine Kovid-19 salgınında uyulması gereken kurallar konusunda da uyarılarda bulunuldu. Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada Haliliye Belediyesi İletişim Merkezine gelen talepler doğrultusunda denetimlerin aralıksız devam edeceği ifade edildi.