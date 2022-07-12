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Şanlıurfa’da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

ŞANLIURFA 12.07.2022, 18:23
Şanlıurfa’da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Güzelyurt Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Hasan K.’nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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