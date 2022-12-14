Şanlıurfa’da Kızılay Meydanı estetik görünüme kavuştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle kente kazandırılan Kızılay Bahçesi gündüzü ve gecesiyle bambaşka bir görünüme kavuştu.

Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel değerini ortaya çıkararak şehre nefes aldıracak yeni meydanlar ve yeşil alanlar kazandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Beyazgül‘ün önemli projelerini kente uyarlayarak kalıcı yatırımlarını sürdürüyor. Şehir merkezindeki betonarme yapıları ortadan kaldırarak şehrin tarihi siluetini gün yüzüne çıkaran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 156 yapının kamulaştırılarak yıkımın yapıldığı Kızılay Sarayönü Meydanı’nda yeşil bir alanı da Şanlıurfa’ya kazandırdı. Gündüzü ve gecesiyle bambaşka bir hale bürünen Kızılay Bahçesi Şanlıurfalı vatandaşların da şehrin kalbinde nefes alabilecekleri, oturup çaylarını kahvelerini yudumlayabilecekleri modern ve nezih bir mekan oldu. Yürüyüş alanları, aydınlatmalar, dekoratif kaldırım taşları, ağaçlandırma ve akıllı şehir mobilyalarıyla donatılan Kızılay Bahçesi gündüz ve gece kullanılabilir sosyal alana dönüştürüldü. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, daha önce belediye eski hizmet binasının yerine Belediye Bahçesi, Kızılkoyun Nekropol Alanındaki betonarme yapıları yıkarak Kızılkoyun Bahçesini yaparak şehre nefes aldırmış, vatandaşların nezih bir ortamda vakit geçirebilmelerini sağlamıştı.