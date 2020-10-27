Şanlıurfa’da kış ayı öncesi asfalt çalışması yoğun tempoda

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Haliliye ilçesi Şehitlik Mahallesi’ndeki Bostancılar Caddesinin yolu sıcak asfaltla buluşturuldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı son olarak Haliliye ilçesi Şehitlik Mahallesi Bostancılar Caddesinde yıpranmış, kilitli parke taşını sökerek yerine sıcak asfalt serimi yaptı. Yaklaşan kış ayları öncesi çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri yıpranmış ve vatandaşların sorunlar yaşadığı yolları yine vatandaşların talep ve istekleri doğrultusunda sıcak asfalt sererek yepyeni bir görünüme kavuşturuyor.

Tarihi İpekyol ile Lekler Caddesini birbirine bağlayan caddede yapılan asfalt çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Fen işleri ekibine teşekkürlerini iletti.