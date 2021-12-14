Şanlıurfa’da kentsel dönüşüm ve gelişim için yetki verildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis toplantısının 1. oturumu Başkanvekili Ahmet Kaytan Başkanlığında yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis toplantısının 1. oturumu Başkanvekili Ahmet Kaytan Başkanlığında yapıldı. İmar ve Gündem maddelerinin görüşüldüğü Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı 1. oturumunda, Eyyübiye İlçesi Karakoyun ve Direkli Mahalleleri sınırları içerisinde kalan 6,75 hektar alan, Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi sınırları içerisinde kalan 5,75 hektar alan ve Karaköprü ilçesi Alibaba mahallesi sınırları içerisinde kalan 7,21 hektar alan üzerinde kentsel dönüşüm ve gelişim için yetki verildi. Aralık Ayı Meclis toplantısının ilk oturumunda önemli kararların alındığını anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan, ‘’Bu gün Aralık ayı Büyükşehir meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Gündemimizi oluşturduk. Bir hafta boyunca Şanlıurfa’mızın, ülkemizin ve insanlığın, vatandaşlarımızın yararına olacak olan kararlara imza atmış olacağız. Bu gün Emlak İstimlak Dairesi Kentsel Dönüşüm ve Yeni Yerleşim Şube Müdürlüğümüze bir yetki verdik. Bu yetki çok önemli, yıllardır Şanlıurfa’mızın bir yerde yaşam alanları açısından baktığımızda sorunlu olan bölgelerle ilgili çalışma başlatıyoruz. Eyyübiye ilçemizin Karakoyun ve Direkli mahalleleri sınırları içerisinde bulunan alanla ilgili, Haliliye İlçesimizin Paşabağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alan ve Karaköprü İlçesi Alibaba Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanla ilgili kentsel gelişim ve dönüşüm alanı ilan edilmesi ve oradaki çarpık yapılaşmanın bir an önce berteraf edilmesi ve alt yapı çalışmaları için arkadaşlarımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ve encümen üyesi arkadaşlarımıza yetki vermiş olduk. Bir an önce burada çalışmaların bitirilerek oradaki kentsel dönüşümün gerçekleşmesi için meclisimiz bir imza atmış oldu. Hayırlı olmasını diliyorum’’ diye konuştu.