Şanlıurfa’da kent sorunlarına neşter vuruluyor

Göreve başladığı günden itibaren şehir merkezi ve 13 ilçeye yönelik geziler düzenleyerek Şanlıurfalıların sürekli olarak sahada görmeye alıştığı Vali Ayhan, milletvekilleri, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları ile kanaat önderleri başta olmak üzere kentin tüm dinamikleri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve basın kuruluşlarıyla Şanlıurfa’ya hizmet noktasında sürekli istişare halinde bulunuyor.

Göreve geldiği ilk aylarda oluşturduğu “Ortak Akılla Yarınlara Şanlıurfa Çalıştayı” ve “Halk Günleri” ile katılımcı yönetim anlayışını hakim kılan Vali Salih Ayhan, kamu kurum ve kuruluşları, muhtarlar, meslek grubu toplantıları, mahalle, köy, hane ziyaretleri ile Pazar yerlerindeki esnafa kadar kentin her noktasındaki bireylere ulaşarak ihtiyaç ve sorunları birinci ağızdan tespit ediyor. Uyuşturucu ile mücadeleden eğitime, sağlığa, tarıma, ekonomiye, turizme, kültür ve sanata kadar önceliğine aldığı tüm projeler konusunda ilgili bakanları ziyaret etmekle kalmayıp kente de davet edip yerinde tespiti sağlayan Vali Salih Ayhan’ın çabaları kente verilen hizmetleri her geçen gün daha da yükseltiyor.

Eğitime 2,5 milyar TL’lik yatırım

“Önce Eğitim” diyerek, kentteki eğitim seviyesinin yükselmesi için okulların fiziki altyapı ihtiyaçlarını önceliğine alan Vali Ayhan, video konferans aracılığıyla tüm okul müdürleri ile birebir görüşmeler yapıyor. Vali Ayhan, eğitimde fiziki altyapının güçlenmesi için 2.5 milyar TL’yi bulan yatırımların faaliyete geçmesiyle öğrencilere daha verimli eğitim öğretim müjdesini de vererek hem eğitimcilerin hem de öğrenci ve velilerinin yüzünü güldürdü.

“Urfa okuyor”

20.6 yaş ortalaması ile Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa’da çocuk ve gençlere yönelik projeleri önemseyen Vali Ayhan’ın hayata geçirdiği “Urfa Okuyor” projesi çerçevesinde bugüne kadar il genelinde her ay 10 bin adet olmak üzere toplam 100 bin adet kitap, çocuklarla buluştu.

“Şanlıurfa’nın evlatları geleceğe yetişiyor”

“Geleceğimizi şekillendirecek olan gençlerimizdir’’ diyen Vali Ayhan, “Şanlıurfa’nın Evlatları Geleceğe Yetişiyor” projesi ile burs seferberliği başlattı. 15 Ekim 2022 tarihi itibariyle başvuruları alınan proje çerçevesinde, 2022-2023 eğitim öğretim yılında gerekli şartları taşıyan, Şanlıurfalı olup şehir dışında lisans eğitimi alan kız öğrencilere destek sağlanacak.

Uyuşturucu ile mücadele

Uyuşturucu kullanma yaşının giderek düştüğü kentte çocuk ve gençlerin geleceklerini karartan tacirlerle amansız bir mücadele başlatan Vali Ayhan’ın “Kökünü kazıyana kadar devam” emri verdiği onlarca operasyon başarıyla sonuçlandı. Vali Ayhan’ın, “Hiçbir karanlık odağın gençlerimizin geleceğini çalmasına el birliği ile izin vermeyeceğiz” şeklindeki sözleri ailelere güven verirken uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılıklarını ortaya koydu.

Kentin turizmi gelişiyor

Güneydoğu Anadolu’nun eşsiz bir tarih zenginliğine sahip Peygamberler Şehri Şanlıurfa’nın “2023 yılı Turizm Kenti” seçilmesinin ardından turizm konusundaki çalışmaların startını veren Vali Ayhan, “İslam İşbirliği Teşkilatının Bakü’de gerçekleştirdiği 11’inci Turizm Bakanları Konferansında 4 ülkenin adayı arasından Şanlıurfa’nın 2023 Yılı Turizm Kenti” seçilmesinin avantajını en iyi şekilde değerlendirmek için tüm ilgili birimleri harekete geçirdi. Vali Ayhan, bünyesinde Unesco Dünya Mirası barındıran Şanlıurfa’nın tarihi değerlerinin korunması ve ihtiyaç duyulan yerlerde gerekli restorasyonların yapılması konusundaki çabaları, kent turizmin gelecekteki konumuna dair umutları arttırdı. Balıklıgöl Platosu için hazırlanan projeyi de hayata geçiren Vali Ayhan, “Şanlıurfa’mızı tüm dinamikleriyle birlikte en iyi şekilde temsil ederek, dünya turizminin önemli merkezlerinden olması için çalışacağız” dedi.

Tarımda üretim hamlesi

“Şanlıurfa’mızın geleceğini üreterek şekillendirmede kararlıyız” diyen Vali Ayhan, tarımdan hayvancılığa kadar birçok işletmeyi ziyaret ederek, ihtiyaçları tespit etti. Hayvancılık başta olmak üzere kırsalda 16 sektördeki yatırımlara yüzde 40 - 70 oranında hibe desteği müjdesini veren Vali Ayhan, çiftçiler ve yetiştiricilerin gönlünde de yer edindi. Vali Ayhan, kentte toplam 562 projeye 451 milyon 500 bin TL hibe sağlandığını açıkladı.

Üreticinin ve yatırımcının yanında

TKDK tarafından desteklenen süt işleme ve fıstık İşleme tesislerini gezerek, moral ve motivasyon da sağlayan Vali Ayhan, “Yatırımcılarımıza her zaman destek olmalıyız ki ilimizde üretilen değerler yine ilimizde işlenerek katma değeri yüksek ürünler olarak pazara sunulabilsin” ifadelerini kullandı.

Sanayiye yatırım

Kentlerin ve ülke ekonomisinin kalpleri durumundaki organize sanayi bölgelerinin öneminin bilincinden hareketle bu bölgeleri ziyaret ederek istişarede bulunan Vali Salih Ayhan, Organize Sanayi Bölgesi ile Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesindeki yatırımlara öncülük ediyor. “Toprak için su ne ise ekonomi için de sanayi odur” diyen Vali Ayhan, bölgede 113 fabrikanın inşaatının 90 fabrikanın ise ruhsat işlemlerinin devam ettiği belirtti. YİKOB, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve belediyelerin desteğiyle 13 yeni fabrika ile 12 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını dile getiren Vali Ayhan, kenti ayakkabı sektöründe de marka şehir haline getireceklerini kaydetti.

“Şanlıurfa organize sanayi bölgelerine su götürme projesi”

Vali Ayhan, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Gıda Sanayi Bölgesinde su ihtiyacını karşılayacak olan projenin de startını verdi. OSB’de faaliyet gösteren firma ve çalışanlarının yaşadığı su probleminin giderilmesi ve gelecekteki su taleplerinin karşılanması için çaba harcayan Vali Ayhan, OSB Genişletme Projesinin de müjdesini verdi. Vali Ayhan, Şanlıurfa OSB için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından talep edilen 2 bin hektar genişletme talebinin onayladığını açıkladı.

Birlik ve beraberlik vurgusu

“En büyük zenginliğimiz birlik ve beraberliğimiz” diyerek, kentteki huzurun ve esenliğin öncülüğünü yapan Vali Salih Ayhan, “Şanlıurfalılarımıza hizmet için ilimizde yapılmak istenen her projeye her zaman destek olacağız. El birliği ile ilimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çalışacağız” dedi.

“Fırat’ın çocukları takımına sahip çıkıyor”

Şanlıurfa’nın il sınırlarında eğitim ve öğretimini sürdüren, özellikle kırsal kesimde yaşayan dezavantajlı çocukların il genelindeki tarihi ve kültürel zenginliği sadece okul kitaplarında gördüklerini tespit eden Vali Ayhan, “Fırat’ın Çocukları Takımına Sahip Çıkıyor” projesini hayata geçirdi. Şanlıurfa’nın 13 ilçesini kapsayacak ve minimum 14 hafta sürecek bu proje ile 14 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Öğrencilerin, Göbeklitepe, Balıklıgöl, Haleplibahçe ve Mozaik Müzesini gezip, 11 Nisan Stadyumunda Şanlıurfaspor’un maçlarını izleyerek 1 Ekim 2022 tarihinde başlayan proje, 30 Haziran 2023 tarihine kadar sürecek. Spora ve sporcuya verdiği değerle de Şanlıurfalıların gönlünde yer edinen Vali Salih Ayhan, tüm halkı kentin takımına sahip çıkmaya ve maçları izlemeye davet ederken, kulüp yönetimleriyle de zaman zaman bir araya gelerek, sporu ve sporcuyu teşvik ediyor.