Şanlıurfa’da ’karagöz perdesinde sanatçılar’ gölge oyunu sergilendi

Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçe Belediyesi tarafından Ramazan ayı etkinlikleri geleneksel gölge oyunundan esinlenilen ‘Karagöz Perdesinde Sanatçılar’ gölge oyunu etkinliği gerçekleştirildi.

Karaköprü Belediyesi, Ramazan ayının dolu dolu geçmesi için etkinliklerini sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yaşam sokağında iftar sonrası gerçekleştirilen etkinliklere çocuklar ve aileler büyük ilgi gösteriyor. Önceki akşam yapılan etkinlikte Karagöz Sanatçısı Cemal Fatih Polat tarafından ‘Karagöz Perdesinde Sanatçılar’ gölge oyunu sergilendi. Geleneksel Karagöz gölge oyunundan esinlenilen ve çeşitli sanatçıların figürlerinin perdeye yansıtılmasıyla konser şeklinde geçen oyunda özellikle çocuklar çok eğlendi. Gösteride Aşık Veysel, Barış Manço, Cem Karaca, Müslüm Gürses, Fazıl Say, Selda Bağcan ve Zeki Müren gibi usta sanatçıların figürleri şarkıları eşliğinde perdeye yansıtıldı.

Gölge oyununu sahneleyen Karagöz Sanatçısı Cemal Fatih Polat, çok güzel bir akşam yaşadıklarını ve çocukların mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini belirterek, kendilerini davet eden ve gölge oyununun Karaköprü’de sergilenmesini sağlayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye teşekkür etti.

Etkinliğe katılan vatandaşlar da Ramazan ayının geleneklerinden olan gölge oyunu gösterisinden dolayı Karaköprü Belediyesine teşekkür ettiler.