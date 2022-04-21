Şanlıurfa’da kadınlara sağlıklı beslenme semineri

Haliliye Belediyesi Süleymaniye Millet Evinde uzman fizyoterapist ve diyetisyen tarafından kadınlara seminer verildi.

Haliliye Belediyesi Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezleri’nde kadınların meslek öğrenimini sağlamaya yönelik yürütülen kurs faaliyetlerinin yanı sıra kadınlara birçok alanda eğitimler veriliyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda hayatın her alanında kadınlara yönelik pozitif ayrıcalık tanıyan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Süleymaniye Millet Evindeki kurslara katılan kadınlara sağlık, aile ve çocuk gelişimi konularında seminerler veriyor. Haliliye İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı uzman eğitmenler tarafından verilen seminerler ile kadınların bilinçlenmeleri hedefleniyor. Periyodik aralıklarla düzenlenen seminerin son konusu ise sağlıklı beslenme oldu. Uzman diyetisyen ve fizyoterapist tarafından verilen eğitimde, kadınların dikkat etmesi gereken noktalar ve beslenmenin püf noktaları aktarıldı. Uzmanlar eğitim sonrası kadınların merak ettiği soruları yanıtlarken, kadınlar düzenlenen seminer dolayısıyla Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise kadın kursiyerlere verilen eğitimlerin periyodik olarak devam edeceği belirtildi.