Şanlıurfa’da kadınlar depremzedeler için kazak örüyorlar

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kadın kursiyerler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere kışlık kıyafetler örüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremle birlikte evleri yıkılan ve ağır hasarlı olduğu için evlerine giremeyen depremzede vatandaşlar için kolları sıvayan Şanlıurfalı kadınlar, yün kazaklar işlemeye başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Viranşehir Kadın Destek Merkezi ile İlçe Halk Eğitim merkezindeki gönüllü kadınlar depremzedelere yün kazak örmeye başladı. Soğuk kış şartlarında evlerine giremeyen vatandaşların soğuktan etkilenmemesi için çalışma başlatan kadınlar, depremzedeler için yün kazak, bere, atkı ve çorap örüyor. İlmek ilmek işlenen yün kazak ve çoraplar depremzede vatandaşlara dağıtılıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan kadın destek merkezlerinde, kadınlar gönüllü olarak kazaklar örerek bir nebzede olsa depremzede vatandaşların içini ısıttı.