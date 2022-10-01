Şanlıurfa’da kaçak avlanan kişiye ceza

Şanlıurfa’da kaçak avcılık çerçevesinde yakalanan kişiye para cezası verildi. 6 saka kuşuna el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kırsalda gerçekleştirilen kontrollerde, kaçak avcılık yaptığı belirlenen 1 kişi yakalandı. Suçüstü yakalan kişiye yasal işlem uygulanarak para cezası verildi. Kaçak avcılık çerçevesinde yakalanan 6 saka kuşuna da ekipler tarafından el konuldu.