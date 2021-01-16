Şanlıurfa’da kaçak avlanan 2 kişi yakalandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak avlanırken yakalanan 2 kişiye yasal işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre,Doğa Koruma ve Milli Parklarekiplerinin güvenlik güçleriyleTarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü(TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmesine ait arazide gerçekleştirdiği kontrollerde 2 kişinin kaçak avlandığı tespit edildi. Ekiplerce bir ruhsatsız av tüfeği ile kaçak avlanan 29 kuş ele geçirildi.

Kaçak avlananlar hakkında yasal işlem yapıldı.