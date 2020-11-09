Şanlıurfa’da kaçak akaryakıt operasyonu

Şanlıurfa’da şüphe üzerine durdurulan yakıt tankerinde 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olaya ilişkin bir şahıs ta gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Karaköprü ilçesinde bir akaryakıt tankerinde arama gerçekleştirdi. Tankerde 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, olaya ilişkin bir kişi de gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.