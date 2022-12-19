Şanlıurfa’da iş makinesinin çalınması olayında 1 tutuklama

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde iş makinesinin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan iki kardeşten biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Halfeti ilçesine bağlı Kavaklıca Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede yaşayan M.A. isimli şahıs bölgede bulunan karakola giderek iş makinesinin çalındığını bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT) ve Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş makinasının operatörü N.A.’nın iş makinasının kendisine ait olduğunu ifade ederek S.K. isimli şahıstan 260 bin TL peşinat 280 bin TL sonra ödenmek üzere toplamda 540 bin TL karşılığında aralarında sözleşme yaparak satışını yaptığını tespit etti. Yapılan incelemelerde peşinat tutarı olan 260 bin TL’nin iş makinasının operatörü N.A., isimli şüphelinin kardeşi M.A.’nın hesabına gönderildiği anlaşıldı. Olayı çözen jandarma ekipleri, şüpheli kardeşler N.A. ve M.A.‘nın kaldıkları eve operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan şüpheli kardeşler ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şüphelilerden M.A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, N.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.