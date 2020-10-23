Şanlıurfa’da ipek böcekçiliğinin yaygınlaştırılmasına destek
ŞANLIURFA’DA İPEK BÖCEKÇİLİĞİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA DESTEK
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ipek böcekçiliğinin yaygınlaştırılması kapsamında kentte çiftçilik ile uğraşan vatandaşlara malzeme desteği sağlayacak.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın kırsal kalkınmaya yönelik yaptığı faaliyetler çerçevesinde, tarımın başkenti Şanlıurfa’da İpekböcekçiliğinin yaygınlaştırılması, tarımda yan bir kol oluşturulması amacıyla İpekböcekçiliği yapmak isteyen çiftçilere gerekli malzemelerin dağıtımı yapılacak.
Türkiye’de dut ağacının yetiştirilebildiği hemen her yerde yapılabilen İpekböcekçiliğinin Şanlıurfa’da da yapılması ve yaygınlaştırılması adına harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Şanlıurfa’daki çiftçilere gerekli ekipman desteğini vereceği çağrısında bulundu.
İpekböcekçiliği için merakı olan, çiftçilikle ilgilenen Şanlıurfalı vatandaşların Kasım ayı sonuna kadar dilekçeleri ile birlikte Şanlıurfa Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
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