Şanlıurfa’da ipek böceği için ağaç dağıtımı

İpekböcekçiliğinin Şanlıurfa’da yaygınlaştırılması amacıyla harekete geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ipekböcekçiliği yapmak isteyen vatandaşlara, gerekli tüm malzememe dağıtımının yanında ipekböcekçiliğinde olmazsa olmazlardan biri olan dut ağacı dağıtımına başladı.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, kırsal kalkınmaya ve tarımsal göçün engellenmesi amacıyla yaptığı faaliyetler kapsamında, Şanlıurfa’da İpekböcekçiliğinin yaygınlaştırılması projesinin aşamalarını birer birer tamamlıyor. Geçtiğimiz aylarda şartları uygun bulunan çiftçilere ekipman desteği sunan ekipler, bu kez dut ağacı dağıtımını da gerçekleştirerek ipekböcekçiliği için uygun şartların oluşmasını sağlıyor. Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde dağıtılmaya başlanana dut ağaçlarını çitçilerin evlerine kadar ulaştıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, dut ağaçlarını toprakla buluşturarak can suyu da verdi.

Dut ağacı desteği ile birlikte ipekböcekçiliği yapabilmek için şartlarının giderek iyileştiğini belirten çiftçiler, Büyükşehir Belediyesi ve ekiplerine teşekkür etti.